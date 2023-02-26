Феврония Иванова
Место рожденияд.Сафроново Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
28.01.1909
Муж: Василий Алексеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1911
Дочь: Мария Васильева
Отец ребёнка: Василий Алексеев
Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно