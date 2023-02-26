Феврония Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФеврония Иванова

Феврония Иванова

avatar

Место рождения

д.Сафроново Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1882 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: ?

Мать: ?

д.Сафроново Силуяновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1909

Муж: Василий Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.01.1911

Дочь: Мария Васильева

Отец ребёнка: Василий Алексеев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close