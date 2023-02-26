Шотиков Прокопий 1-й
Место рождения
Дата рождения24.02.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
24.02.1877
Отец: Алексей (Лаврентиев)
Мать: Мария Александрова
Бракосочетание
03.11.1896
Жена: Шотикова Мария Максимова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1897
Сын: Шотиков Дмитрий Прокопиев
Мать ребёнка: Шотикова Мария Максимова
Рождение ребёнка
03.10.1898
Дочь: (Шотикова) Пелагея Прокопова
Мать ребёнка: Шотикова Мария Максимова
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шотиков Федор Прокофьевич
Мать ребёнка: Шотикова Мария Максимова
Рождение ребёнка
1907
Дочь: (Шотикова) Александра Прокопиева
Мать ребёнка: Шотикова Мария Максимова
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Шотикова) Анна ст.
Мать ребёнка: Шотикова Мария Максимова
Бракосочетание
17.10.1910
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1912
Дочь: (Шотикова) Анна Прокопиева
Мать ребёнка: Шотикова Ульяния Макариева
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Шотикова) Параскева Прокофьевна
Мать ребёнка: Шотикова Ульяния Макариева
Рождение ребёнка
06.08.1916
Дочь: (Шотикова) Фёкла Прокопиева
Мать ребёнка: Шотикова Ульяния Макариева
Смерть
Неизвестно