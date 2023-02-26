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Шотиков Прокопий 1-й

Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.02.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1877

Отец: Алексей (Лаврентиев)

Мать: Мария Александрова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.11.1896

Жена: Шотикова Мария Максимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.09.1897

Сын: Шотиков Дмитрий Прокопиев

Мать ребёнка: Шотикова Мария Максимова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.10.1898

Дочь: (Шотикова) Пелагея Прокопова

Мать ребёнка: Шотикова Мария Максимова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1905

Сын: Шотиков Федор Прокофьевич

Мать ребёнка: Шотикова Мария Максимова

Рождение ребёнка
1907

Дочь: (Шотикова) Александра Прокопиева

Мать ребёнка: Шотикова Мария Максимова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Шотикова) Анна ст.

Мать ребёнка: Шотикова Мария Максимова

Бракосочетание
17.10.1910

Жена: Шотикова Ульяния Макариева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1912

Дочь: (Шотикова) Анна Прокопиева

Мать ребёнка: Шотикова Ульяния Макариева

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Шотикова) Параскева Прокофьевна

Мать ребёнка: Шотикова Ульяния Макариева

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1916

Дочь: (Шотикова) Фёкла Прокопиева

Мать ребёнка: Шотикова Ульяния Макариева

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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