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Шотикова Ульяния Макариева

Место рождения

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

02.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1888

Отец: Федоренков Макарий Никитин

Мать: Акилина Иванова

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
17.10.1910

Муж: Шотиков Прокопий 1-й

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1912

Дочь: (Шотикова) Анна Прокопиева

Отец ребёнка: Шотиков Прокопий 1-й

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Шотикова) Параскева Прокофьевна

Отец ребёнка: Шотиков Прокопий 1-й

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1916

Дочь: (Шотикова) Фёкла Прокопиева

Отец ребёнка: Шотиков Прокопий 1-й

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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