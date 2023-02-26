Шотикова Ульяния Макариева
Место рождения
Дата рождения02.03.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1888
Отец: Федоренков Макарий Никитин
Мать: Акилина Иванова
Бракосочетание
17.10.1910
Муж: Шотиков Прокопий 1-й
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
16.07.1912
Дочь: (Шотикова) Анна Прокопиева
Отец ребёнка: Шотиков Прокопий 1-й
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Шотикова) Параскева Прокофьевна
Отец ребёнка: Шотиков Прокопий 1-й
Рождение ребёнка
06.08.1916
Дочь: (Шотикова) Фёкла Прокопиева
Отец ребёнка: Шотиков Прокопий 1-й
Смерть
Неизвестно