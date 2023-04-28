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Акилина Иванова

Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.01.1879

Муж: Федоренков Макарий Никитин

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.01.1881

Дочь: Мария Макариева

Отец ребёнка: Федоренков Макарий Никитин

Рождение ребёнка
12.12.1882

Сын: Павел Макариев

Отец ребёнка: Федоренков Макарий Никитин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1885

Дочь: Евдокия Макариева

Отец ребёнка: Федоренков Макарий Никитин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.03.1888

Дочь: Шотикова Ульяния Макариева

Отец ребёнка: Федоренков Макарий Никитин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1891

Сын: Семён Макариев

Отец ребёнка: Федоренков Макарий Никитин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.11.1892

Сын: Андрей Макариев

Отец ребёнка: Федоренков Макарий Никитин

Янченки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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