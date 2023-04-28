Акилина Иванова
Место рождения
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.01.1879
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
?.01.1881
Дочь: Мария Макариева
Отец ребёнка: Федоренков Макарий Никитин
Рождение ребёнка
12.12.1882
Сын: Павел Макариев
Отец ребёнка: Федоренков Макарий Никитин
Рождение ребёнка
10.02.1885
Дочь: Евдокия Макариева
Отец ребёнка: Федоренков Макарий Никитин
Рождение ребёнка
02.03.1888
Дочь: Шотикова Ульяния Макариева
Отец ребёнка: Федоренков Макарий Никитин
Рождение ребёнка
05.02.1891
Сын: Семён Макариев
Отец ребёнка: Федоренков Макарий Никитин
Рождение ребёнка
30.11.1892
Сын: Андрей Макариев
Отец ребёнка: Федоренков Макарий Никитин
Смерть
Неизвестно