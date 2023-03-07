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Николай Алексеев

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Алексей (Лаврентиев)

Мать: Мария Александрова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.06.1907

Жена: Наталия Спиридонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Феодосия Николаева

Мать ребёнка: Наталия Спиридонова

Рождение ребёнка
04.10.1912

Сын: Трофим Николаев

Мать ребёнка: Наталия Спиридонова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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