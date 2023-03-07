Николай Алексеев
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Алексей (Лаврентиев)
Мать: Мария Александрова
Бракосочетание
11.06.1907
Жена: Наталия Спиридонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Феодосия Николаева
Мать ребёнка: Наталия Спиридонова
Рождение ребёнка
04.10.1912
Сын: Трофим Николаев
Мать ребёнка: Наталия Спиридонова
Смерть
Неизвестно