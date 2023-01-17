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Шотиков Прохор Алексеев

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Место рождения

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

25.07.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1879

Отец: Алексей (Лаврентиев)

Мать: Мария Александрова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1901

Жена: Шотикова Акилина Ефремова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1907

Сын: Шотиков Семён Прохорович

Мать ребёнка: Шотикова Акилина Ефремова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шотиков Антоний Прохоров

Мать ребёнка: Шотикова Акилина Ефремова

Рождение ребёнка
25.02.1911

Сын: Шотиков Василий Прохоров

Мать ребёнка: Шотикова Акилина Ефремова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1912

Дочь: Варвара Прохорова

Мать ребёнка: Шотикова Акилина Ефремова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шотиков Александр Прохоров

Мать ребёнка: Шотикова Акилина Ефремова

Рождение ребёнка
13.01.1916

Дочь: Мария Прохорова

Мать ребёнка: Шотикова Акилина Ефремова

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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