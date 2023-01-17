Шотиков Прохор Алексеев
Место рождения
Дата рождения25.07.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.07.1879
Отец: Алексей (Лаврентиев)
Мать: Мария Александрова
Бракосочетание
09.11.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1907
Мать ребёнка: Шотикова Акилина Ефремова
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Шотикова Акилина Ефремова
Рождение ребёнка
25.02.1911
Мать ребёнка: Шотикова Акилина Ефремова
Рождение ребёнка
04.12.1912
Дочь: Варвара Прохорова
Мать ребёнка: Шотикова Акилина Ефремова
Рождение ребёнка
1914
Сын: Шотиков Александр Прохоров
Мать ребёнка: Шотикова Акилина Ефремова
Рождение ребёнка
13.01.1916
Дочь: Мария Прохорова
Мать ребёнка: Шотикова Акилина Ефремова
Смерть
Неизвестно