Шотикова Акилина Ефремова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШотикова Акилина Ефремова

Шотикова Акилина Ефремова

avatar

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

06.06.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1882

Отец: Ефрем Петров

Мать: Агрипина Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.11.1901

Муж: Шотиков Прохор Алексеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1907

Сын: Шотиков Семён Прохорович

Отец ребёнка: Шотиков Прохор Алексеев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1909

Сын: Шотиков Антоний Прохоров

Отец ребёнка: Шотиков Прохор Алексеев

Рождение ребёнка
25.02.1911

Сын: Шотиков Василий Прохоров

Отец ребёнка: Шотиков Прохор Алексеев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1912

Дочь: Варвара Прохорова

Отец ребёнка: Шотиков Прохор Алексеев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шотиков Александр Прохоров

Отец ребёнка: Шотиков Прохор Алексеев

Рождение ребёнка
13.01.1916

Дочь: Мария Прохорова

Отец ребёнка: Шотиков Прохор Алексеев

Постарки, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close