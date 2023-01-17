Шотикова Акилина Ефремова
Место рождения
Дата рождения06.06.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1882
Отец: Ефрем Петров
Мать: Агрипина Иванова
Бракосочетание
09.11.1901
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.08.1907
Отец ребёнка: Шотиков Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Шотиков Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
25.02.1911
Отец ребёнка: Шотиков Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
04.12.1912
Дочь: Варвара Прохорова
Отец ребёнка: Шотиков Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
1914
Сын: Шотиков Александр Прохоров
Отец ребёнка: Шотиков Прохор Алексеев
Рождение ребёнка
13.01.1916
Дочь: Мария Прохорова
Отец ребёнка: Шотиков Прохор Алексеев
Смерть
Неизвестно