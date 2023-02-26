Агрипина Иванова
Место рождения
Дата рождения1860
Дата смерти28.02.1899
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.02.1878
Муж: Ефрем Петров
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1879
Сын: Климент Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Петров
Рождение ребёнка
06.06.1882
Дочь: Шотикова Акилина Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Петров
Рождение ребёнка
18.01.1885
Сын: Ефимий Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Петров
Рождение ребёнка
20.06.1887
Дочь: Ефросиния Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Петров
Рождение ребёнка
28.07.1890
Дочь: Параскева ст
Отец ребёнка: Ефрем Петров
Рождение ребёнка
18.11.1891
Сын: Григорий Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Петров
Рождение ребёнка
28.10.1894
Дочь: Параскева Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем Петров
Рождение ребёнка
01.07.1897
Сын: Василий Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем Петров
Смерть
28.02.1899
Причина смерти: от натуральной