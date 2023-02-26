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Агрипина Иванова

Место рождения

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область

Дата рождения

1860

Дата смерти

28.02.1899

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Боярщина, Демидовский район, Смоленская область
Бракосочетание
17.02.1878

Муж: Ефрем Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1879

Сын: Климент Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.06.1882

Дочь: Шотикова Акилина Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.01.1885

Сын: Ефимий Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1887

Дочь: Ефросиния Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.07.1890

Дочь: Параскева ст

Отец ребёнка: Ефрем Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
18.11.1891

Сын: Григорий Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1894

Дочь: Параскева Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.07.1897

Сын: Василий Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем Петров

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
28.02.1899
Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной

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