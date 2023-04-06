Климент Ефремов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлимент Ефремов

Климент Ефремов

avatar

Место рождения

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.11.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1879

Отец: Ефрем Петров

Мать: Агрипина Иванова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1901

Жена: Евдокия Фёдорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1902

Дочь: Анна Климентова

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1904

Дочь: Елена Климентиева

Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close