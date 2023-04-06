Климент Ефремов
Место рождения
Дата рождения24.11.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1879
Отец: Ефрем Петров
Мать: Агрипина Иванова
Бракосочетание
05.11.1901
Жена: Евдокия Фёдорова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1902
Дочь: Анна Климентова
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Рождение ребёнка
20.05.1904
Дочь: Елена Климентиева
Мать ребёнка: Евдокия Фёдорова
Смерть
Неизвестно