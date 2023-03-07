Евдокия Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1901
Муж: Климент Ефремов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1902
Дочь: Анна Климентова
Отец ребёнка: Климент Ефремов
Рождение ребёнка
20.05.1904
Дочь: Елена Климентиева
Отец ребёнка: Климент Ефремов
Смерть
Неизвестно