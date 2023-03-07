Евдокия Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Фёдорова

Евдокия Фёдорова

avatar

Место рождения

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

Около 1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1859 г.р.

Мать

Муж

1879 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881

Отец: Фёдор

Мать: ?

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1901

Муж: Климент Ефремов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1902

Дочь: Анна Климентова

Отец ребёнка: Климент Ефремов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.05.1904

Дочь: Елена Климентиева

Отец ребёнка: Климент Ефремов

Иванцево, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close