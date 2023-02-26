Андрей Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндрей Александров

Андрей Александров

Место рождения

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857

Отец: Александр Карпов

Мать: Анастасия Емельянова

д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869

Сын: Алексей Андреев

Мать ребёнка: Мария Трофимова

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Акилина Андреева

Мать ребёнка: Мария Трофимова

Рождение ребёнка
01.03.1875

Дочь: Ульяния Андреева

Мать ребёнка: Мария Трофимова

Трусово, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.11.1876

Дочь: Матрона Андреева

Мать ребёнка: Мария Трофимова

Трусово, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.09.1879

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Мария Трофимова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1881

Дочь: Анастасия Андреева

Мать ребёнка: Мария Трофимова

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1883

Сын: Иоанн Андреев

Мать ребёнка: Мария Трофимова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1885

Сын: Виктор Андреев

Мать ребёнка: Мария Трофимова

д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886

Сын: Семён Андреев

Мать ребёнка: Мария Трофимова

Трусово, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1888

Сын: Яков Андреев

Мать ребёнка: Мария Трофимова

Смерть
Неизвестно