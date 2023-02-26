Андрей Александров
Место рожденияд.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1857
Отец: Александр Карпов
Мать: Анастасия Емельянова
д.Трусово Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1869
Сын: Алексей Андреев
Мать ребёнка: Мария Трофимова
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Акилина Андреева
Мать ребёнка: Мария Трофимова
Рождение ребёнка
01.03.1875
Дочь: Ульяния Андреева
Мать ребёнка: Мария Трофимова
Рождение ребёнка
02.11.1876
Дочь: Матрона Андреева
Мать ребёнка: Мария Трофимова
Рождение ребёнка
26.09.1879
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Мария Трофимова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.12.1881
Дочь: Анастасия Андреева
Мать ребёнка: Мария Трофимова
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.09.1883
Сын: Иоанн Андреев
Мать ребёнка: Мария Трофимова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.03.1885
Сын: Виктор Андреев
Мать ребёнка: Мария Трофимова
д.Трусова Нива Бородинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1886
Сын: Семён Андреев
Мать ребёнка: Мария Трофимова
Рождение ребёнка
1888
Сын: Яков Андреев
Мать ребёнка: Мария Трофимова
Смерть
Неизвестно