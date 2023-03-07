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Семён Андреев

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Место рождения

Трусово, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1857 г.р.

Мать

До 1857 г.р.

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Андрей Александров

Мать: Мария Трофимова

Трусово, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Феодосия Симеонова

Мать ребёнка: Ирина Павлова

Бракосочетание
22.05.1906

Жена: Ирина Павлова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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