Семён Андреев
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Андрей Александров
Мать: Мария Трофимова
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Феодосия Симеонова
Мать ребёнка: Ирина Павлова
Бракосочетание
22.05.1906
Жена: Ирина Павлова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно