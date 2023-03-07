Ирина Павлова
Место рождения
Дата рождения13.04.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1886
Отец: Павел Митрофанов
Мать: Параскева Саввина
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Феодосия Симеонова
Отец ребёнка: Семён Андреев
Бракосочетание
22.05.1906
Муж: Семён Андреев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно