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Ирина Павлова

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Место рождения

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд

Дата рождения

13.04.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1886

Отец: Павел Митрофанов

Мать: Параскева Саввина

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1905

Дочь: Феодосия Симеонова

Отец ребёнка: Семён Андреев

Бракосочетание
22.05.1906

Муж: Семён Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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