Параскева Саввина
Место рождения
Дата рождения07.10.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1857
Отец: Савелий Иванов
Мать: Ксения Сергеева
Бракосочетание
27.01.1875
Муж: Василий Игнатов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.06.1876
Дочь: Агрипина Павлова
Отец ребёнка: Павел Митрофанов
Рождение ребёнка
05.03.1877
Сын: Василий Васильев
Отец ребёнка: Василий Игнатов
Рождение ребёнка
17.06.1878
Сын: Леонтий Васильев
Отец ребёнка: Василий Игнатов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Михаил Павлов
Отец ребёнка: Павел Митрофанов
Рождение ребёнка
02.10.1881
Сын: Сергей Павлов
Отец ребёнка: Павел Митрофанов
Рождение ребёнка
05.06.1883
Дочь: Фёкла Павлова
Отец ребёнка: Павел Митрофанов
Рождение ребёнка
13.04.1886
Дочь: Ирина Павлова
Отец ребёнка: Павел Митрофанов
Рождение ребёнка
09.03.1888
Дочь: Дария Павлова
Отец ребёнка: Павел Митрофанов
Рождение ребёнка
22.07.1891
Сын: Роман Павлов
Отец ребёнка: Павел Митрофанов
Рождение ребёнка
08.06.1894
Сын: Александр Павлов
Отец ребёнка: Павел Митрофанов
Рождение ребёнка
08.06.1894
Сын: Фёдор Павлов
Отец ребёнка: Павел Митрофанов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Митрофанов
Смерть
Неизвестно