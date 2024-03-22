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Параскева Саввина

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

07.10.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1857

Отец: Савелий Иванов

Мать: Ксения Сергеева

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1875

Муж: Василий Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
19.06.1876

Дочь: Агрипина Павлова

Отец ребёнка: Павел Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.03.1877

Сын: Василий Васильев

Отец ребёнка: Василий Игнатов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1878

Сын: Леонтий Васильев

Отец ребёнка: Василий Игнатов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1879

Сын: Михаил Павлов

Отец ребёнка: Павел Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1881

Сын: Сергей Павлов

Отец ребёнка: Павел Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1883

Дочь: Фёкла Павлова

Отец ребёнка: Павел Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.04.1886

Дочь: Ирина Павлова

Отец ребёнка: Павел Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.03.1888

Дочь: Дария Павлова

Отец ребёнка: Павел Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1891

Сын: Роман Павлов

Отец ребёнка: Павел Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1894

Сын: Александр Павлов

Отец ребёнка: Павел Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.06.1894

Сын: Фёдор Павлов

Отец ребёнка: Павел Митрофанов

Дрюки, Бородинская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Митрофанов

Смерть
Неизвестно
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