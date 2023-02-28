Василий Игнатов
Место рождения
Дата рождения01.03.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1857
Отец: Игнат (Ефимов)
Мать: Евдокия Леонова
Бракосочетание
27.01.1875
Жена: Параскева Саввина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.03.1877
Сын: Василий Васильев
Мать ребёнка: Параскева Саввина
Рождение ребёнка
17.06.1878
Сын: Леонтий Васильев
Мать ребёнка: Параскева Саввина
Смерть
Неизвестно