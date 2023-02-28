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Василий Игнатов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

01.03.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1857

Отец: Игнат (Ефимов)

Мать: Евдокия Леонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
27.01.1875

Жена: Параскева Саввина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
05.03.1877

Сын: Василий Васильев

Мать ребёнка: Параскева Саввина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.06.1878

Сын: Леонтий Васильев

Мать ребёнка: Параскева Саввина

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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