Игнат (Ефимов)
Место рождения
Дата рождения1814
Дата смерти17.07.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.07.1838
Жена: Евдокия Леонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1842
Дочь: Фёкла Игнатова
Мать ребёнка: Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
01.02.1846
Дочь: Анна Игнатова
Мать ребёнка: Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
08.11.1848
Сын: Михаил Игнатов
Мать ребёнка: Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
05.12.1853
Дочь: Анна Игнатова
Мать ребёнка: Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
До 1853
Мать ребёнка: Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
28.10.1855
Дочь: Анастасия Игнатова
Мать ребёнка: Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
01.03.1857
Сын: Василий Игнатов
Мать ребёнка: Евдокия Леонова
Рождение ребёнка
22.04.1861
Сын: Еремей Игнатов
Мать ребёнка: Евдокия Леонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Леонова
Смерть
17.07.1896