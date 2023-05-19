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Игнат (Ефимов)

Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1814

Дата смерти

17.07.1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.07.1838

Жена: Евдокия Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1842

Дочь: Фёкла Игнатова

Мать ребёнка: Евдокия Леонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1846

Дочь: Анна Игнатова

Мать ребёнка: Евдокия Леонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.11.1848

Сын: Михаил Игнатов

Мать ребёнка: Евдокия Леонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1853

Дочь: Анна Игнатова

Мать ребёнка: Евдокия Леонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1853

Сын: Котягин Гавриил Игнатов

Мать ребёнка: Евдокия Леонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.10.1855

Дочь: Анастасия Игнатова

Мать ребёнка: Евдокия Леонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.03.1857

Сын: Василий Игнатов

Мать ребёнка: Евдокия Леонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
22.04.1861

Сын: Еремей Игнатов

Мать ребёнка: Евдокия Леонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Леонова

Смерть
17.07.1896
Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область