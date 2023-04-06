Еремей Игнатов
Место рождения
Дата рождения22.04.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.04.1861
Отец: Игнат (Ефимов)
Мать: Евдокия Леонова
Бракосочетание
08.11.1881
Жена: Евдокия Харитонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1883
Сын: Ефимий Еремеев
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
12.11.1884
Сын: Иван Еремеев
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
28.08.1886
Дочь: Березина Елизавета Еремеева
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
14.06.1888
Сын: Пётр Еремеев
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
13.02.1891
Сын: Фёдор ст.
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
02.07.1892
Дочь: Марфа Еремеева
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
29.07.1895
Дочь: Соломония Еремеева
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
25.08.1898
Дочь: Анна Еремеева
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
08.07.1903
Сын: Фёдор Еремеев
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Смерть
Неизвестно