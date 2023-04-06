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Еремей Игнатов

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Место рождения

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.04.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1861

Отец: Игнат (Ефимов)

Мать: Евдокия Леонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1881

Жена: Евдокия Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1883

Сын: Ефимий Еремеев

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
12.11.1884

Сын: Иван Еремеев

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1886

Дочь: Березина Елизавета Еремеева

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.06.1888

Сын: Пётр Еремеев

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1891

Сын: Фёдор ст.

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1892

Дочь: Марфа Еремеева

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.07.1895

Дочь: Соломония Еремеева

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1898

Дочь: Анна Еремеева

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1903

Сын: Фёдор Еремеев

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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