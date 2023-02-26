Евдокия Харитонова
Место рожденияд.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения04.02.1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Харитон Федосов
Мать: Домника Ерофеева
Сын: Иоанн Дометиев
Отец ребёнка: Демид (Дометий) Константинов
Сын: Захарий Дометиев
Отец ребёнка: Демид (Дометий) Константинов
Сын: Никон Дометиев
Отец ребёнка: Демид (Дометий) Константинов
Муж: Еремей Игнатов
Сын: Ефимий Еремеев
Отец ребёнка: Еремей Игнатов
Дочь: Ефимия Демидова
Отец ребёнка: Демид (Дометий) Константинов
Сын: Иван Еремеев
Отец ребёнка: Еремей Игнатов
Дочь: Березина Елизавета Еремеева
Отец ребёнка: Еремей Игнатов
Дочь: Матрона Дометиева
Отец ребёнка: Демид (Дометий) Константинов
Сын: Пётр Еремеев
Отец ребёнка: Еремей Игнатов
Сын: Фёдор ст.
Отец ребёнка: Еремей Игнатов
Дочь: Марфа Еремеева
Отец ребёнка: Еремей Игнатов
Сын: Алексей Демидов
Отец ребёнка: Демид (Дометий) Константинов
Дочь: Соломония Еремеева
Отец ребёнка: Еремей Игнатов
Дочь: Анна Еремеева
Отец ребёнка: Еремей Игнатов
Дочь: Анна Демидова
Отец ребёнка: Демид (Дометий) Константинов
Сын: Фёдор Еремеев
Отец ребёнка: Еремей Игнатов