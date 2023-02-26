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Евдокия Харитонова

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Место рождения

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

04.02.1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1858

Отец: Харитон Федосов

Мать: Домника Ерофеева

д.Титовщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
18.05.1875

Муж: Демид (Дометий) Константинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1879

Сын: Иоанн Дометиев

Отец ребёнка: Демид (Дометий) Константинов

Рождение ребёнка
?.03.1881

Сын: Захарий Дометиев

Отец ребёнка: Демид (Дометий) Константинов

Рождение ребёнка
?.03.1881

Сын: Никон Дометиев

Отец ребёнка: Демид (Дометий) Константинов

Бракосочетание
08.11.1881

Муж: Еремей Игнатов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.01.1883

Сын: Ефимий Еремеев

Отец ребёнка: Еремей Игнатов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Ефимия Демидова

Отец ребёнка: Демид (Дометий) Константинов

Рождение ребёнка
12.11.1884

Сын: Иван Еремеев

Отец ребёнка: Еремей Игнатов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.08.1886

Дочь: Березина Елизавета Еремеева

Отец ребёнка: Еремей Игнатов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
?.11.1886

Дочь: Матрона Дометиева

Отец ребёнка: Демид (Дометий) Константинов

Рождение ребёнка
14.06.1888

Сын: Пётр Еремеев

Отец ребёнка: Еремей Игнатов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.02.1891

Сын: Фёдор ст.

Отец ребёнка: Еремей Игнатов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.07.1892

Дочь: Марфа Еремеева

Отец ребёнка: Еремей Игнатов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1895

Сын: Алексей Демидов

Отец ребёнка: Демид (Дометий) Константинов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1895

Дочь: Соломония Еремеева

Отец ребёнка: Еремей Игнатов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.08.1898

Дочь: Анна Еремеева

Отец ребёнка: Еремей Игнатов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1900

Дочь: Анна Демидова

Отец ребёнка: Демид (Дометий) Константинов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1903

Сын: Фёдор Еремеев

Отец ребёнка: Еремей Игнатов

Залесье, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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