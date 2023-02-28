Демид (Дометий) Константинов
Место рождения
Дата рождения12.08.1846
Дата смерти13.09.1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1846
Отец: Константин Семёнов
Мать: Марина Данилова
Бракосочетание
18.05.1875
Жена: Евдокия Харитонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1875
временно отпускной ефрейтор графа Румянцева-Задунайского полка
Рождение ребёнка
1879
Сын: Иоанн Дометиев
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
?.03.1881
Сын: Захарий Дометиев
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
?.03.1881
Сын: Никон Дометиев
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
До 1883
Дочь: Ефимия Демидова
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
?.11.1886
Дочь: Матрона Дометиева
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
09.02.1895
Сын: Алексей Демидов
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Рождение ребёнка
09.08.1900
Дочь: Анна Демидова
Мать ребёнка: Евдокия Харитонова
Смерть
13.09.1915
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище