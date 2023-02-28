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Демид (Дометий) Константинов

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Место рождения

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

12.08.1846

Дата смерти

13.09.1915

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1846

Отец: Константин Семёнов

Мать: Марина Данилова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.05.1875

Жена: Евдокия Харитонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Военная служба
1875
временно отпускной ефрейтор графа Румянцева-Задунайского полка
Рождение ребёнка
1879

Сын: Иоанн Дометиев

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Рождение ребёнка
?.03.1881

Сын: Захарий Дометиев

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Рождение ребёнка
?.03.1881

Сын: Никон Дометиев

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Рождение ребёнка
До 1883

Дочь: Ефимия Демидова

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Рождение ребёнка
?.11.1886

Дочь: Матрона Дометиева

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Рождение ребёнка
09.02.1895

Сын: Алексей Демидов

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.08.1900

Дочь: Анна Демидова

Мать ребёнка: Евдокия Харитонова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
13.09.1915
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно
на Хотеевском кладбище
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