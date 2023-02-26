Константин Семёнов
Место рожденияд.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1802
Дата смерти10.01.1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Семён Корнилиев
Мать: Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
30.05.1831
Дочь: Феодосия Константинова
Мать ребёнка: Марина Данилова
Рождение ребёнка
10.07.1836
Сын: Михаил Константинов
Мать ребёнка: Марина Данилова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иван Константинов
Мать ребёнка: Марина Данилова
Рождение ребёнка
12.08.1846
Сын: Демид (Дометий) Константинов
Мать ребёнка: Марина Данилова
Рождение ребёнка
До 1855
Дочь: Феодосия Крнстантинова
Мать ребёнка: Марина Данилова
Смерть
10.01.1858