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Константин Семёнов

Место рождения

д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1802

Дата смерти

10.01.1858

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Семён Корнилиев

Мать: Анастасия Яковлева

Рождение ребёнка
30.05.1831

Дочь: Феодосия Константинова

Мать ребёнка: Марина Данилова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1836

Сын: Михаил Константинов

Мать ребёнка: Марина Данилова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Иван Константинов

Мать ребёнка: Марина Данилова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1846

Сын: Демид (Дометий) Константинов

Мать ребёнка: Марина Данилова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1855

Дочь: Феодосия Крнстантинова

Мать ребёнка: Марина Данилова

Смерть
10.01.1858
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд

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