Семён Корнилиев
Место рожденияд.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Татьяна Семёнова
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1797
Дочь: Федора Семёнова
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
06.02.1799
Дочь: Агафия Семёнова
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Рождение ребёнка
30.03.1801
Сын: Ипатий Семёнов
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802
Сын: Константин Семёнов
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Алексей Семёнов
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1805
Сын: Иван Семёнов
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Емельян Семёнов
Мать ребёнка: Анастасия Яковлева
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Яковлева
Смерть
Неизвестно