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Семён Корнилиев

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Место рождения

д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Корнилий

Мать: ?

д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1793

Дочь: Татьяна Семёнова

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1797

Дочь: Федора Семёнова

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1799

Дочь: Агафия Семёнова

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1801

Сын: Ипатий Семёнов

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802

Сын: Константин Семёнов

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Алексей Семёнов

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1805

Сын: Иван Семёнов

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Емельян Семёнов

Мать ребёнка: Анастасия Яковлева

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Яковлева

Смерть
Неизвестно
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