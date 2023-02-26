? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди?

?

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Сын: Андрей Корнилиев

Отец ребёнка: Корнилий

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1768

Сын: Семён Корнилиев

Отец ребёнка: Корнилий

д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775

Сын: Филипп Корнеев

Отец ребёнка: Корнилий

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1799

Дочь: Мария Корнилиева

Отец ребёнка: Корнилий

Рождение ребёнка
Около 1801

Сын: Сергей Корнилиев

Отец ребёнка: Корнилий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close