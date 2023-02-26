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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1757
Сын: Андрей Корнилиев
Отец ребёнка: Корнилий
Рождение ребёнка
1768
Сын: Семён Корнилиев
Отец ребёнка: Корнилий
д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1775
Сын: Филипп Корнеев
Отец ребёнка: Корнилий
Рождение ребёнка
До 1799
Дочь: Мария Корнилиева
Отец ребёнка: Корнилий
Рождение ребёнка
Около 1801
Сын: Сергей Корнилиев
Отец ребёнка: Корнилий