Анастасия Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

14.07.1823

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1768 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Дочь: Татьяна Семёнова

Отец ребёнка: Семён Корнилиев

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1797

Дочь: Федора Семёнова

Отец ребёнка: Семён Корнилиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.02.1799

Дочь: Агафия Семёнова

Отец ребёнка: Семён Корнилиев

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
30.03.1801

Сын: Ипатий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Корнилиев

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802

Сын: Константин Семёнов

Отец ребёнка: Семён Корнилиев

д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802

Сын: Алексей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Корнилиев

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1805

Сын: Иван Семёнов

Отец ребёнка: Семён Корнилиев

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1813

Сын: Емельян Семёнов

Отец ребёнка: Семён Корнилиев

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён Корнилиев

Смерть
14.07.1823
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
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