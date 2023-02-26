Анастасия Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смерти14.07.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Дочь: Татьяна Семёнова
Отец ребёнка: Семён Корнилиев
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.09.1797
Дочь: Федора Семёнова
Отец ребёнка: Семён Корнилиев
Рождение ребёнка
06.02.1799
Дочь: Агафия Семёнова
Отец ребёнка: Семён Корнилиев
Рождение ребёнка
30.03.1801
Сын: Ипатий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Корнилиев
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1802
Сын: Константин Семёнов
Отец ребёнка: Семён Корнилиев
д.Новые Галиски Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1802
Сын: Алексей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Корнилиев
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1805
Сын: Иван Семёнов
Отец ребёнка: Семён Корнилиев
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1813
Сын: Емельян Семёнов
Отец ребёнка: Семён Корнилиев
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён Корнилиев
Смерть
14.07.1823
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.