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Иван Семёнов

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Место рождения

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805

Отец: Семён Корнилиев

Мать: Анастасия Яковлева

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.05.1823

Жена: Ирина Никитина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.08.1834

Дочь: Елизавета Михайлова

Мать ребёнка: Ирина Никитина

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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