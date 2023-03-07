Иван Семёнов
Место рождения
Дата рожденияДо 1805
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1805
Отец: Семён Корнилиев
Мать: Анастасия Яковлева
Бракосочетание
02.05.1823
Жена: Ирина Никитина
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.08.1834
Дочь: Елизавета Михайлова
Мать ребёнка: Ирина Никитина
Смерть
Неизвестно