Ирина Никитина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.05.1823
Муж: Иван Семёнов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.08.1834
Дочь: Елизавета Михайлова
Отец ребёнка: Иван Семёнов
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: ?
Смерть
Неизвестно