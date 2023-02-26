Ирина Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Никитина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1805 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.05.1823

Муж: Иван Семёнов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
30.08.1834

Дочь: Елизавета Михайлова

Отец ребёнка: Иван Семёнов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: ?

Смерть
Неизвестно
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