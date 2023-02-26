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Ипатий Семёнов

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Место рождения

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

30.03.1801

Дата смерти

12.06.1859

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1801

Отец: Семён Корнилиев

Мать: Анастасия Яковлева

д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1824

Сын: Афанасий Ипатов

Мать ребёнка: Ирина Никитина

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1827

Сын: Ефрем (Игнатов)

Мать ребёнка: Ирина Никитина

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Елизавета Ипатова

Мать ребёнка: Ирина Никитина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Никитина

Смерть
12.06.1859
д.Сидоры
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