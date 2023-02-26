Ипатий Семёнов
Место рожденияд.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения30.03.1801
Дата смерти12.06.1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1801
Отец: Семён Корнилиев
Мать: Анастасия Яковлева
д.Мищенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1824
Сын: Афанасий Ипатов
Мать ребёнка: Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1827
Сын: Ефрем (Игнатов)
Мать ребёнка: Ирина Никитина
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Елизавета Ипатова
Мать ребёнка: Ирина Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Никитина
Смерть
12.06.1859
д.Сидоры