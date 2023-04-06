Ефрем (Игнатов)
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смерти22.02.1874
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Ипатий Семёнов
Мать: Ирина Никитина
Бракосочетание
02.11.1847
Жена: Екатерина Семёнова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1850
Сын: Дмитрий Ефремов
Мать ребёнка: Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
20.02.1855
Дочь: Евдокия Ефремова
Мать ребёнка: Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
24.01.1859
Сын: Григорий Ефремов
Мать ребёнка: Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
24.01.1859
Дочь: Мария Ефремова
Мать ребёнка: Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Марина Ефремова
Мать ребёнка: Екатерина Семёнова
Рождение ребёнка
03.02.1862
Дочь: Агафия Ефремова
Мать ребёнка: Екатерина Семёнова
Смерть
22.02.1874