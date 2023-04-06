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Ефрем (Игнатов)

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Место рождения

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1827

Дата смерти

22.02.1874

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Ипатий Семёнов

Мать: Ирина Никитина

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
02.11.1847

Жена: Екатерина Семёнова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1850

Сын: Дмитрий Ефремов

Мать ребёнка: Екатерина Семёнова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1855

Дочь: Евдокия Ефремова

Мать ребёнка: Екатерина Семёнова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1859

Сын: Григорий Ефремов

Мать ребёнка: Екатерина Семёнова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1859

Дочь: Мария Ефремова

Мать ребёнка: Екатерина Семёнова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Марина Ефремова

Мать ребёнка: Екатерина Семёнова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1862

Дочь: Агафия Ефремова

Мать ребёнка: Екатерина Семёнова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
22.02.1874
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
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