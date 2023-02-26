Екатерина Семёнова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1826
Дата смерти06.07.1911
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Семён Иванов
Мать: Агафия (Трифонова)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1847
Муж: Ефрем (Игнатов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1850
Сын: Дмитрий Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем (Игнатов)
Рождение ребёнка
20.02.1855
Дочь: Евдокия Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем (Игнатов)
Рождение ребёнка
24.01.1859
Сын: Григорий Ефремов
Отец ребёнка: Ефрем (Игнатов)
Рождение ребёнка
24.01.1859
Дочь: Мария Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем (Игнатов)
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Марина Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем (Игнатов)
Рождение ребёнка
03.02.1862
Дочь: Агафия Ефремова
Отец ребёнка: Ефрем (Игнатов)
Смерть
06.07.1911
д.Сидорово Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.