Екатерина Семёнова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕкатерина Семёнова

Екатерина Семёнова

avatar

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

06.07.1911

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Семён Иванов

Мать: Агафия (Трифонова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
02.11.1847

Муж: Ефрем (Игнатов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.05.1850

Сын: Дмитрий Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем (Игнатов)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
20.02.1855

Дочь: Евдокия Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем (Игнатов)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1859

Сын: Григорий Ефремов

Отец ребёнка: Ефрем (Игнатов)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.01.1859

Дочь: Мария Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем (Игнатов)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Марина Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем (Игнатов)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1862

Дочь: Агафия Ефремова

Отец ребёнка: Ефрем (Игнатов)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
06.07.1911
д.Сидорово Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close