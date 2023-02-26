Байшева Пелагея Семёнова
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения02.05.1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1819
Отец: Семён Иванов
Мать: Агафия (Трифонова)
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.02.1837
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.10.1844
Дочь: Параскева (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно