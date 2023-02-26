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Байшева Пелагея Семёнова

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

02.05.1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1819

Отец: Семён Иванов

Мать: Агафия (Трифонова)

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.02.1837

Муж: Байшев Фёдор (Еремеев)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.10.1844

Дочь: Параскева (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

д.Байши Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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