Григорий Ефремов
Место рождения
Дата рождения24.01.1859
Дата смерти05.03.1903
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1859
Отец: Ефрем (Игнатов)
Мать: Екатерина Семёнова
Бракосочетание
11.02.1881
Жена: Анна Васильева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Агрипина Григорьева
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Наталия Григорьева
Мать ребёнка: Анна Васильева
Смерть
05.03.1903
Причина смерти: от тифа