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Григорий Ефремов

Место рождения

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

24.01.1859

Дата смерти

05.03.1903

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1859

Отец: Ефрем (Игнатов)

Мать: Екатерина Семёнова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.02.1881

Жена: Анна Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Анна Васильева

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Агрипина Григорьева

Мать ребёнка: Анна Васильева

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Наталия Григорьева

Мать ребёнка: Анна Васильева

Смерть
05.03.1903
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от тифа
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