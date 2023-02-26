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Анна Васильева

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Место рождения

д.Мызы Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1859 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Мызы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1881

Муж: Григорий Ефремов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Ирина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Ефремов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Агрипина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Ефремов

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Наталия Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Ефремов

Смерть
Неизвестно
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