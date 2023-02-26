Анна Васильева
Место рожденияд.Мызы Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Мызы Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
11.02.1881
Муж: Григорий Ефремов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ирина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Ефремов
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Агрипина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Ефремов
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Наталия Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Ефремов
Смерть
Неизвестно