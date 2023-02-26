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Михаил Константинов

Место рождения

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

10.07.1836

Дата смерти

08.09.1883

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1836

Отец: Константин Семёнов

Мать: Марина Данилова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
26.10.1858

Жена: Мария (Егорова)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1874

Дочь: Дария Михайлова

Мать ребёнка: Мария (Егорова)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Евлампий Михайлов

Мать ребёнка: Мария (Егорова)

Рождение ребёнка
08.06.1879

Сын: Тимофей Михайлов

Мать ребёнка: Мария (Егорова)

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
08.09.1883
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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