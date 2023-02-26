Михаил Константинов
Место рождения
Дата рождения10.07.1836
Дата смерти08.09.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1836
Отец: Константин Семёнов
Мать: Марина Данилова
Бракосочетание
26.10.1858
Жена: Мария (Егорова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1874
Дочь: Дария Михайлова
Мать ребёнка: Мария (Егорова)
Рождение ребёнка
1877
Сын: Евлампий Михайлов
Мать ребёнка: Мария (Егорова)
Рождение ребёнка
08.06.1879
Сын: Тимофей Михайлов
Мать ребёнка: Мария (Егорова)
Смерть
08.09.1883
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно