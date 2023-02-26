Мария (Егорова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария (Егорова)

Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

07.07.1839

Дата смерти

29.12.1883

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1839

Отец: Азар (Егор) (Илларионов)

Мать: Евдокия Григорьева

Бракосочетание
26.10.1858

Муж: Михаил Константинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1874

Дочь: Дария Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Константинов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1877

Сын: Евлампий Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Константинов

Рождение ребёнка
08.06.1879

Сын: Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Константинов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
29.12.1883
Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно

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