Мария (Егорова)
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения07.07.1839
Дата смерти29.12.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1839
Отец: Азар (Егор) (Илларионов)
Мать: Евдокия Григорьева
Бракосочетание
26.10.1858
Муж: Михаил Константинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
13.03.1874
Дочь: Дария Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Константинов
Рождение ребёнка
1877
Сын: Евлампий Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Константинов
Рождение ребёнка
08.06.1879
Сын: Тимофей Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Константинов
Смерть
29.12.1883
Причина смерти: от натуральной
Похороны
Неизвестно