Азар (Егор) (Илларионов) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азар (Егор) (Илларионов)

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Место рождения

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1809

Дата смерти

08.03.1846

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Капитанов Иосиф Илларионов

Мать: Агафия Акимова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1831

Сын: Георгий Азаров

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1833

Сын: Гавриил Азаров

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1834

Дочь: Ефимия Азарова

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1838

Сын: Матвей Назаров

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1839

Дочь: Мария (Егорова)

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841

Сын: Пётр Назаров

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
25.12.1844

Дочь: Анисия Азарова

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.03.1846
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1846

Дочь: Мария Азарова

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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