Азар (Егор) (Илларионов)
Место рожденияд.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1809
Дата смерти08.03.1846
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Капитанов Иосиф Илларионов
Мать: Агафия Акимова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.03.1831
Сын: Георгий Азаров
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.03.1833
Сын: Гавриил Азаров
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
14.09.1834
Дочь: Ефимия Азарова
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1838
Сын: Матвей Назаров
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.07.1839
Дочь: Мария (Егорова)
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1841
Сын: Пётр Назаров
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
25.12.1844
Дочь: Анисия Азарова
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
08.03.1846
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.07.1846
Дочь: Мария Азарова
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.