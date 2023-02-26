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Капитанов Иосиф Илларионов

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Место рождения

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1785

Дата смерти

18.02.1821

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Илларион Трофимов

Мать: Агафия Никифорова

д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1802

Сын: Игнатий Иосифов

Мать ребёнка: Агафия Акимова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1808

Сын: Прохор Иосифов

Мать ребёнка: Агафия Акимова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809

Сын: Азар (Егор) (Илларионов)

Мать ребёнка: Агафия Акимова

д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафия Акимова

Смерть
18.02.1821
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
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