Капитанов Иосиф Илларионов
Место рожденияд.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1785
Дата смерти18.02.1821
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: Илларион Трофимов
Мать: Агафия Никифорова
д.Залесская Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
20.12.1802
Сын: Игнатий Иосифов
Мать ребёнка: Агафия Акимова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
29.07.1808
Сын: Прохор Иосифов
Мать ребёнка: Агафия Акимова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Агафия Акимова
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафия Акимова
Смерть
18.02.1821
д.Боярщина Поречского уезда Смоленской губ.