Марина Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1831
Дочь: Феодосия Константинова
Отец ребёнка: Константин Семёнов
Рождение ребёнка
10.07.1836
Сын: Михаил Константинов
Отец ребёнка: Константин Семёнов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Иван Константинов
Отец ребёнка: Константин Семёнов
Рождение ребёнка
12.08.1846
Сын: Демид (Дометий) Константинов
Отец ребёнка: Константин Семёнов
Рождение ребёнка
До 1855
Дочь: Феодосия Крнстантинова
Отец ребёнка: Константин Семёнов
Смерть
Неизвестно