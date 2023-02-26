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Марина Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1831

Дочь: Феодосия Константинова

Отец ребёнка: Константин Семёнов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1836

Сын: Михаил Константинов

Отец ребёнка: Константин Семёнов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1842

Сын: Иван Константинов

Отец ребёнка: Константин Семёнов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
12.08.1846

Сын: Демид (Дометий) Константинов

Отец ребёнка: Константин Семёнов

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1855

Дочь: Феодосия Крнстантинова

Отец ребёнка: Константин Семёнов

Смерть
Неизвестно
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