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Иван Константинов

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Место рождения

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Константин Семёнов

Мать: Марина Данилова

Сидоры, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.10.1864

Жена: Акилина Леонова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Васса Иванова

Мать ребёнка: Акилина Леонова

Смерть
Неизвестно
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