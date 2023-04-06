Иван Константинов
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Константин Семёнов
Мать: Марина Данилова
Бракосочетание
18.10.1864
Жена: Акилина Леонова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Васса Иванова
Мать ребёнка: Акилина Леонова
Смерть
Неизвестно