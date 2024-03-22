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Акилина Леонова

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

15.06.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1820 г.р.

Мать

До 1820 г.р.

Муж

1842 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
15.06.1846

Отец: Леон (Демидов)

Мать: Евдокия Васильева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
18.10.1864

Муж: Иван Константинов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Васса Иванова

Отец ребёнка: Иван Константинов

Смерть
Неизвестно
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