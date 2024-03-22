Акилина Леонова
Место рождения
Дата рождения15.06.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1846
Отец: Леон (Демидов)
Мать: Евдокия Васильева
Бракосочетание
18.10.1864
Муж: Иван Константинов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Васса Иванова
Отец ребёнка: Иван Константинов
Смерть
Неизвестно