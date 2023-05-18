Евдокия Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805
Сын: Евдоким Леонов
Отец ребёнка: Леон (Демидов)
Рождение
До 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Сын: Ульян Леонов
Отец ребёнка: Леон (Демидов)
Рождение ребёнка
1829
Сын: Даниил Леонов
Отец ребёнка: Леон (Демидов)
Рождение ребёнка
05.06.1837
Сын: Илларион Леонов
Отец ребёнка: Леон (Демидов)
Рождение ребёнка
29.07.1839
Дочь: Соломония Леонова
Отец ребёнка: Леон (Демидов)
Рождение ребёнка
14.02.1842
Дочь: Евдокия Леонова
Отец ребёнка: Леон (Демидов)
Рождение ребёнка
07.02.1844
Дочь: Агафия Леонова
Отец ребёнка: Леон (Демидов)
Рождение ребёнка
15.06.1846
Дочь: Акилина Леонова
Отец ребёнка: Леон (Демидов)
Смерть
Неизвестно