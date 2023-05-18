Евдокия Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1805

Сын: Евдоким Леонов

Отец ребёнка: Леон (Демидов)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение
До 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ульян Леонов

Отец ребёнка: Леон (Демидов)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1829

Сын: Даниил Леонов

Отец ребёнка: Леон (Демидов)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.06.1837

Сын: Илларион Леонов

Отец ребёнка: Леон (Демидов)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
29.07.1839

Дочь: Соломония Леонова

Отец ребёнка: Леон (Демидов)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.02.1842

Дочь: Евдокия Леонова

Отец ребёнка: Леон (Демидов)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.02.1844

Дочь: Агафия Леонова

Отец ребёнка: Леон (Демидов)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
15.06.1846

Дочь: Акилина Леонова

Отец ребёнка: Леон (Демидов)

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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