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Ульян Леонов

Место рождения

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1825

Дата смерти

07.10.1883

Пол

Мужской

Отец

До 1820 г.р.

Мать

До 1820 г.р.

Жена

1830 г.р.
1835 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Леон (Демидов)

Мать: Евдокия Васильева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
30.07.1847

Жена: Евдокия Трофимова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Ульянова

Мать ребёнка: Евдокия Трофимова

Бракосочетание
24.10.1854

Жена: Ирина Моисеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.02.1858

Дочь: Евдокия ст

Мать ребёнка: Ирина Моисеева

д.Титы
Рождение ребёнка
18.12.1859

Сын: Иван Ульянов

Мать ребёнка: Ирина Моисеева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1862

Сын: Анисим Ульянов

Мать ребёнка: Ирина Моисеева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1864

Сын: Елисей Ульянов

Мать ребёнка: Ирина Моисеева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Мария Ульянова

Мать ребёнка: Ирина Моисеева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1871

Дочь: Евдокия Ульянова

Мать ребёнка: Ирина Моисеева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1875

Дочь: Дария Ульянова

Мать ребёнка: Ирина Моисеева

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
07.10.1883
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
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