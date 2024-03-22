Ульян Леонов
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смерти07.10.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Леон (Демидов)
Мать: Евдокия Васильева
Бракосочетание
30.07.1847
Жена: Евдокия Трофимова
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Ульянова
Мать ребёнка: Евдокия Трофимова
Бракосочетание
24.10.1854
Жена: Ирина Моисеева
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.02.1858
Дочь: Евдокия ст
Мать ребёнка: Ирина Моисеева
д.Титы
Рождение ребёнка
18.12.1859
Сын: Иван Ульянов
Мать ребёнка: Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
09.02.1862
Сын: Анисим Ульянов
Мать ребёнка: Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
13.06.1864
Сын: Елисей Ульянов
Мать ребёнка: Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Мария Ульянова
Мать ребёнка: Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
11.02.1871
Дочь: Евдокия Ульянова
Мать ребёнка: Ирина Моисеева
Рождение ребёнка
16.03.1875
Дочь: Дария Ульянова
Мать ребёнка: Ирина Моисеева
Смерть
07.10.1883