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Евдокия Трофимова

Место рождения

сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

05.08.1830

Дата смерти

03.07.1853

Пол

Женский

Отец

До 1803 г.р.

Мать

До 1803 г.р.

Муж

1825 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
05.08.1830

Отец: Трофим Михайлов

Мать: Гликерия Терентиева

сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1847

Муж: Ульян Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Мария Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Леонов

Смерть
03.07.1853
д.Титы
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