Евдокия Трофимова
Место рождениясельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения05.08.1830
Дата смерти03.07.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1830
Отец: Трофим Михайлов
Мать: Гликерия Терентиева
сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
30.07.1847
Муж: Ульян Леонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Мария Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Леонов
Смерть
03.07.1853
д.Титы