Трофим Михайлов
Место рожденияд.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
08.11.1820
Жена: Гликерия Терентиева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1822
Сын: Авдей Трофимов
Мать ребёнка: Гликерия Терентиева
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1830
Дочь: Евдокия Трофимова
Мать ребёнка: Гликерия Терентиева
сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1834
Дочь: Параскева Трофимова
Мать ребёнка: Гликерия Терентиева
д.Титёнки
Смерть
Неизвестно