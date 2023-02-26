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Трофим Михайлов

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Место рождения

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: Михаил

Мать: ?

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
08.11.1820

Жена: Гликерия Терентиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.11.1822

Сын: Авдей Трофимов

Мать ребёнка: Гликерия Терентиева

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
05.08.1830

Дочь: Евдокия Трофимова

Мать ребёнка: Гликерия Терентиева

сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
21.10.1834

Дочь: Параскева Трофимова

Мать ребёнка: Гликерия Терентиева

д.Титёнки
Смерть
Неизвестно
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