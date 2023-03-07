Елисей Ульянов
Место рождения
Дата рождения13.06.1864
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1864
Отец: Ульян Леонов
Мать: Ирина Моисеева
Бракосочетание
24.01.1882
Жена: Ирина (Романова)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.01.1884
Дочь: Ксения Елисеева
Мать ребёнка: Ирина (Романова)
Рождение ребёнка
04.12.1885
Дочь: Анна Елисеева
Мать ребёнка: Ирина (Романова)
Рождение ребёнка
26.12.1887
Дочь: Анисия Елисеева
Мать ребёнка: Ирина (Романова)
Рождение ребёнка
19.02.1892
Дочь: Евдокия Елисеева
Мать ребёнка: Ирина (Романова)
Рождение ребёнка
08.02.1894
Сын: Фёдор Елисеев
Мать ребёнка: Ирина (Романова)
Рождение ребёнка
16.12.1895
Дочь: Анастасия Елисеева
Мать ребёнка: Ирина (Романова)
Рождение ребёнка
01.01.1899
Сын: Василий Елисеев
Мать ребёнка: Ирина (Романова)
Смерть
Неизвестно