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Ирина (Романова)

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Место рождения

д.Ивки Буднянской вол.

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: ?

Мать: ?

д.Ивки Буднянской вол.
Бракосочетание
24.01.1882

Муж: Елисей Ульянов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
22.01.1884

Дочь: Ксения Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Ульянов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.12.1885

Дочь: Анна Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Ульянов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.12.1887

Дочь: Анисия Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Ульянов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1892

Дочь: Евдокия Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Ульянов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.02.1894

Сын: Фёдор Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Ульянов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.12.1895

Дочь: Анастасия Елисеева

Отец ребёнка: Елисей Ульянов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1899

Сын: Василий Елисеев

Отец ребёнка: Елисей Ульянов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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