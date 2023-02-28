Ирина Моисеева
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смерти25.05.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: Моисей (Иосифов)
Мать: Евдокия Парфенова
Бракосочетание
24.10.1854
Муж: Ульян Леонов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.02.1858
Дочь: Евдокия ст
Отец ребёнка: Ульян Леонов
д.Титы
Рождение ребёнка
18.12.1859
Сын: Иван Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Леонов
Рождение ребёнка
09.02.1862
Сын: Анисим Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Леонов
Рождение ребёнка
13.06.1864
Сын: Елисей Ульянов
Отец ребёнка: Ульян Леонов
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Мария Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Леонов
Рождение ребёнка
11.02.1871
Дочь: Евдокия Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Леонов
Рождение ребёнка
16.03.1875
Дочь: Дария Ульянова
Отец ребёнка: Ульян Леонов
Смерть
25.05.1893