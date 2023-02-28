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Ирина Моисеева

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1835

Дата смерти

25.05.1893

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: Моисей (Иосифов)

Мать: Евдокия Парфенова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
24.10.1854

Муж: Ульян Леонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
16.02.1858

Дочь: Евдокия ст

Отец ребёнка: Ульян Леонов

д.Титы
Рождение ребёнка
18.12.1859

Сын: Иван Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Леонов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1862

Сын: Анисим Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Леонов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1864

Сын: Елисей Ульянов

Отец ребёнка: Ульян Леонов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1870

Дочь: Мария Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Леонов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
11.02.1871

Дочь: Евдокия Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Леонов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
16.03.1875

Дочь: Дария Ульянова

Отец ребёнка: Ульян Леонов

Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
25.05.1893
Титы, Дубровская волость, Поречский уезд
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