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Евдокия Парфенова

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

До 1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1803

Отец: ?

Мать: ?

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
05.11.1820

Муж: Моисей (Иосифов)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1821

Сын: Пётр Моисеев

Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Семён Моисеев

Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
07.09.1824

Сын: Иван Моисеев

Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1826

Сын: Андрей Моисеев

Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1831

Дочь: Ефимия Моисеева

Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
05.02.1833

Дочь: Анна Моисеева

Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ирина Моисеева

Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1840

Сын: Гавриил Моисеев

Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Акилина Моисеева

Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Агафия Моисеева

Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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