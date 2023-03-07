Евдокия Парфенова
Место рождения
Дата рожденияДо 1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.11.1820
Муж: Моисей (Иосифов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.11.1821
Сын: Пётр Моисеев
Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Семён Моисеев
Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)
Рождение ребёнка
07.09.1824
Сын: Иван Моисеев
Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)
Рождение ребёнка
1826
Сын: Андрей Моисеев
Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)
Рождение ребёнка
До 1831
Дочь: Ефимия Моисеева
Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)
Рождение ребёнка
05.02.1833
Дочь: Анна Моисеева
Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ирина Моисеева
Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)
Рождение ребёнка
17.03.1840
Сын: Гавриил Моисеев
Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Акилина Моисеева
Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Агафия Моисеева
Отец ребёнка: Моисей (Иосифов)
Смерть
Неизвестно