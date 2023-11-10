Пётр Моисеев
Место рождения
Дата рождения08.11.1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1821
Отец: Моисей (Иосифов)
Мать: Евдокия Парфенова
Бракосочетание
03.11.1840
Жена: Пелагея Стефанова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.06.1846
Сын: Тихон Петров
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
1849
Сын: Емельян Петров
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
21.01.1855
Сын: Григорий Петров
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мавра Петрова
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
22.04.1860
Сын: Семён Петров
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
08.07.1861
Дочь: Демидова Мария Петрова
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова
Рождение ребёнка
1868
Мать ребёнка: Пелагея Стефанова
Смерть
Неизвестно