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Пётр Моисеев

Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.11.1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1821

Отец: Моисей (Иосифов)

Мать: Евдокия Парфенова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.11.1840

Жена: Пелагея Стефанова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.06.1846

Сын: Тихон Петров

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Емельян Петров

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова

Рождение ребёнка
1849

Сын: Орехов Георгий Петров

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1855

Сын: Григорий Петров

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мавра Петрова

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова

Рождение ребёнка
22.04.1860

Сын: Семён Петров

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1861

Дочь: Демидова Мария Петрова

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Петров Леонтий Петров

Мать ребёнка: Пелагея Стефанова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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