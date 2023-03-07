Пелагея Стефанова
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти19.06.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1840
Муж: Пётр Моисеев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.06.1846
Сын: Тихон Петров
Отец ребёнка: Пётр Моисеев
Рождение ребёнка
1849
Сын: Емельян Петров
Отец ребёнка: Пётр Моисеев
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Пётр Моисеев
Рождение ребёнка
21.01.1855
Сын: Григорий Петров
Отец ребёнка: Пётр Моисеев
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Мавра Петрова
Отец ребёнка: Пётр Моисеев
Рождение ребёнка
22.04.1860
Сын: Семён Петров
Отец ребёнка: Пётр Моисеев
Рождение ребёнка
08.07.1861
Дочь: Демидова Мария Петрова
Отец ребёнка: Пётр Моисеев
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Пётр Моисеев
Смерть
19.06.1892