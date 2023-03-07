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Пелагея Стефанова

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Место рождения

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1824

Дата смерти

19.06.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюльки, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
03.11.1840

Муж: Пётр Моисеев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
14.06.1846

Сын: Тихон Петров

Отец ребёнка: Пётр Моисеев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1849

Сын: Емельян Петров

Отец ребёнка: Пётр Моисеев

Рождение ребёнка
1849

Сын: Орехов Георгий Петров

Отец ребёнка: Пётр Моисеев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1855

Сын: Григорий Петров

Отец ребёнка: Пётр Моисеев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Мавра Петрова

Отец ребёнка: Пётр Моисеев

Рождение ребёнка
22.04.1860

Сын: Семён Петров

Отец ребёнка: Пётр Моисеев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
08.07.1861

Дочь: Демидова Мария Петрова

Отец ребёнка: Пётр Моисеев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1868

Сын: Петров Леонтий Петров

Отец ребёнка: Пётр Моисеев

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
19.06.1892
Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
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