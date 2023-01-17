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Орехов Георгий Петров

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Место рождения

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Пётр Моисеев

Мать: Пелагея Стефанова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
16.01.1872

Жена: Орехова Евдокия (Никитина)

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1873

Сын: Борис Егоров

Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Никитина)

Рождение ребёнка
17.12.1874

Сын: Орехов Стефан Егоров

Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Никитина)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1876

Сын: Орехов Моисей (Георгиев)

Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Никитина)

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1878

Сын: Орехов Илья Георгиев

Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Никитина)

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Евфросиния Георгиева

Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Никитина)

Рождение ребёнка
До 1882

Дочь: Анастасия Георгиева

Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Никитина)

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Анна Георгиева

Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Никитина)

Бракосочетание
11.02.1894

Жена: Орехова Ксения Романова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1895

Сын: Орехов Семён (Егоров)

Мать ребёнка: Орехова Ксения Романова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Орехов Иван Егорович

Мать ребёнка: Орехова Ксения Романова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Татьяна Георгиева

Мать ребёнка: Орехова Ксения Романова

Рождение ребёнка
1901

Сын: Григорий Георгиев

Мать ребёнка: Орехова Ксения Романова

Рождение ребёнка
09.09.1905

Дочь: Анна Георгиева

Мать ребёнка: Орехова Ксения Романова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1908

Сын: Орехов Фёдор Егоров

Мать ребёнка: Орехова Ксения Романова

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно
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