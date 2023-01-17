Орехов Георгий Петров
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Пётр Моисеев
Мать: Пелагея Стефанова
Сын: Борис Егоров
Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Никитина)
Сын: Орехов Стефан Егоров
Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Никитина)
Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Никитина)
Сын: Орехов Илья Георгиев
Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Никитина)
Дочь: Евфросиния Георгиева
Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Никитина)
Дочь: Анастасия Георгиева
Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Никитина)
Дочь: Анна Георгиева
Мать ребёнка: Орехова Евдокия (Никитина)
Жена: Орехова Ксения Романова
Мать ребёнка: Орехова Ксения Романова
Сын: Орехов Иван Егорович
Мать ребёнка: Орехова Ксения Романова
Дочь: Татьяна Георгиева
Мать ребёнка: Орехова Ксения Романова
Сын: Григорий Георгиев
Мать ребёнка: Орехова Ксения Романова
Дочь: Анна Георгиева
Мать ребёнка: Орехова Ксения Романова
Сын: Орехов Фёдор Егоров
Мать ребёнка: Орехова Ксения Романова