Орехова Ксения Романова
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Роман Борисов
Мать: Матрона Андреева
Бракосочетание
11.02.1894
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1895
Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров
Рождение ребёнка
До 1897
Сын: Орехов Иван Егорович
Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров
Рождение ребёнка
До 1899
Дочь: Татьяна Георгиева
Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров
Рождение ребёнка
1901
Сын: Григорий Георгиев
Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров
Рождение ребёнка
09.09.1905
Дочь: (Орехова) Анна Георгиева
Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров
Рождение ребёнка
09.02.1908
Сын: Орехов Фёдор Егоров
Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров
Смерть
Неизвестно