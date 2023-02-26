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Орехова Ксения Романова

Место рождения

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Роман Борисов

Мать: Матрона Андреева

Козлы, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
11.02.1894

Муж: Орехов Георгий Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
03.02.1895

Сын: Орехов Семён (Егоров)

Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1897

Сын: Орехов Иван Егорович

Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1899

Дочь: Татьяна Георгиева

Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров

Рождение ребёнка
1901

Сын: Григорий Георгиев

Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров

Рождение ребёнка
09.09.1905

Дочь: (Орехова) Анна Георгиева

Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.02.1908

Сын: Орехов Фёдор Егоров

Отец ребёнка: Орехов Георгий Петров

Рубеки, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно

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